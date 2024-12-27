Игра с «Лестером» 29 декабря станет 500-м матчем для Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» станет 500-й игрой для испанского тренера Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Встреча состоится в воскресенье, 29 декабря. Начало игры — в 17:30 мск. Серия без побед «Манчестер Сити» в чемпионате Англии составляет четыре матча.

Под руководством 53-летнего Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок Англии, четырежды Кубок английской лиги, дважды – Суперкубок Англии. «Горожане» стали победителями Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023, а также обладателями Суперкубка УЕФА — 2023.