Роналду: проблема «МЮ» не в тренере. Если я стану владельцем клуба, то исправлю ситуацию

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», считает, что имеющиеся проблемы «красных дьяволов» не связаны с фигурой главного тренера.

«Ситуация в «Манчестер Юнайтед»? Я люблю этот клуб и хочу лучшего для него. Проблема не в тренере. Если я стану владельцем клуба, то проясню ситуацию и скорректирую то, что считаю плохим», — сказал Роналду на церемонии Globe Soccer Awards.

После 18 матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и на текущий момент занимает 14-е место. 11 ноября 2024 года на должность главного тренера «красных дьяволов» был назначен соотечественник Роналду Рубен Аморим.

Рио Фердинанд сыграл в мяч с сыном Криштиану Роналду: