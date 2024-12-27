Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду: проблема «МЮ» не в тренере. Если я стану владельцем клуба, то исправлю ситуацию

Роналду: проблема «МЮ» не в тренере. Если я стану владельцем клуба, то исправлю ситуацию
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», считает, что имеющиеся проблемы «красных дьяволов» не связаны с фигурой главного тренера.

«Ситуация в «Манчестер Юнайтед»? Я люблю этот клуб и хочу лучшего для него. Проблема не в тренере. Если я стану владельцем клуба, то проясню ситуацию и скорректирую то, что считаю плохим», — сказал Роналду на церемонии Globe Soccer Awards.

После 18 матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и на текущий момент занимает 14-е место. 11 ноября 2024 года на должность главного тренера «красных дьяволов» был назначен соотечественник Роналду Рубен Аморим.

Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России

Рио Фердинанд сыграл в мяч с сыном Криштиану Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android