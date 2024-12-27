В «Динамо» Махачкала прокомментировали информацию о возможном переходе Волка в «Спартак»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о слухах об интересе московского «Спартака» к голкиперу Давиду Волку.

«Разговоры есть, но конкретных предложений от клубов мы не получали по этому игроку.

Разговоры со «Спартаком»? Нет. Тоже узнавал об этом из СМИ. Лично ни с одним из руководителей «Спартака» я не переговаривал по этому поводу», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Давид Волк провёл 18 матчей. Также на счету голкипера три игры в Фонбет Кубке России.

Махачкалинское «Динамо» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей.