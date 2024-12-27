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«МЮ» пытается убедить защитника «ПСЖ» в переходе, предложив ему более высокую зарплату

«МЮ» пытается убедить защитника «ПСЖ» в переходе, предложив ему более высокую зарплату
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«Манчестер Юнайтед» сделал выгодное финансовое предложение 22-летнему левому защитнику «ПСЖ» Нуну Мендешу с целью убедить его перейти в английский клуб. Об этом сообщает журналист Джамель в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Мендеш является одним из самых низкооплачиваемых игроков «ПСЖ», при этом парижский клуб не желает продлевать с защитником контракт на поставленных им условиях, в результате чего футболист и его окружение сообщили руководству французского клуба, что рассмотрят возможность ухода из команды.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обозначил Мендеша в качестве приоритетной трансферной цели для манкунианцев. 22-летний защитник «польщён» подобным вниманием со стороны «красных дьяволов». Его действующее трудовое соглашение с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года.

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