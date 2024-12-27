В махачкалинском «Динамо» рассказали о причинах завершения сотрудничества с Ковачевичем

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил, чем было обусловлено завершение сотрудничества с 32-летним сербским защитником Владимиром Ковачевичем, о чём было объявлено вчера, 26 декабря.

«Ковачевич не получал игровую практику, попросил отпустить его, мы пошли навстречу. Так понимаю, он заключил новый контракт, но я пока не буду говорить, с кем», — заявил Газизов «РБ Спорт».

Ковачевич присоединился к махачкалинскому клубу в январе 2023 года. За этот период он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 350 тыс.

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