«Отличный способ закончить год». Роналду — о победах на церемонии Globe Soccer Awards

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после церемонии Globe Soccer Awards, на которой он был признан лучшим футболистом 2024 года на Ближнем Востоке, а также получил награду как лучший бомбардир всех времён.

«Отличный способ закончить год. Спасибо моим партнёрам по команде, персоналу и всем, кто поддерживал меня на этом пути, особенно моей семье. Ещё многое предстоит сделать!» — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

За свою карьеру 39-летний нападающий забил 916 голов в официальных играх. В 2024 году Роналду забил 41 гол и сделал шесть результативных передач во всех турнирах за клуб и сборную.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: