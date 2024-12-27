Слуцкий объяснил, почему футбол является спортом номер один в России

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил популярность футбола в России.

«Это историческая вещь. Он всегда был номером один со времен ещё Советского Союза. Футбол доступнее. Для того чтобы играть в баскетбол, нужно хотя бы кольцо, нужно хоть что-то. Понятно, что начиналось с того, что прорубили дно и всё остальное, но всё равно ты не будешь играть на пустыре в баскетбол. Ты не будешь играть на каком-то кривом асфальте. В футбол ты можешь играть на понтонном мосту.

Ты можешь выйти, бросить два кирпича, взять любой мяч — большой, маленький, средний, резиновый или не резиновый — и начинать фигарить. Учитывая, что всё-таки мы рабоче-крестьянская страна, были и остаёмся в большинстве своём, особенно если мы говорим про провинцию, то футбол более доступен. В него легче играть, в нём легче разбираться. Футбол проще, доступнее, понятнее, оттого и более популярный.

В футбол ты можешь играть в грязь, в снег, в дождь, в ветер, а в баскетбол ты так не сыграешь. Если пошёл дождь, в баскетбол ты не сыграешь. Нужны залы, а это уже сложность. Ты помнишь наши школьные залы, там 20 на 40, где ты играл во всё на свете. И там вся школа толпилась, чтобы поиграть в зале в баскетбол 5 х 5. Это была невероятная привилегия. Но ты мог уйти в любое время на улицу и гонять до посинения мяч», — сказал Слуцкий в подкасте «Ай Лов Зис Гейм!».