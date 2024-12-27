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«Родина» объявила о переходе защитника из «Акрона»

«Родина» объявила о переходе защитника из «Акрона»
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19-летний защитник Александр Алёхин перещёл из тольяттинского «Акрона» в московскую «Родину». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба в социальных сетях.

«В последнем сезоне за вторую команду тольяттинского клуба Александр провёл 21 матч и отдал одну голевую передачу. Среди всех центральных защитников Второй лиги (группа «Б») игрок находится на втором месте по среднему количеству передач за игру, точность пасов также одна из самых высоких. Кроме того, Алёхин лучший в лиге по прогрессивным передачам.

Мы рады приветствовать Алёхина в «Родине»! Саша, желаем тебе стабильности, реализации поставленных целей и побед вместе с нашей командой!» — написано в заявлении клуба.

«Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 21 матч.

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