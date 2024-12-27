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«Ман Сити» и «МЮ» проиграли девять матчей на двоих в декабре впервые с 1971 года

«Ман Сити» и «МЮ» проиграли девять матчей на двоих в декабре впервые с 1971 года
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» потерпели поражение в девяти матчах на двоих во всех турнирах в декабре («горожане» — четыре игры, «красные дьяволы» — пять встреч), повторив результат 1971 года. Об этом сообщает Opta Sport.

«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре матча в английской Премьер-лиге и ещё игру в Кубке лиги. В свою очередь, «Манчестер Сити» трижды уступил в чемпионате Англии и один раз – в Лиге чемпионов.

После 18 матчей АПЛ «красные дьяволы» набрали 22 очка и на текущий момент занимают 14-е место. «Горожане» заработали 28 очков после аналогичного количества встреч и располагаются на седьмой строчке.

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