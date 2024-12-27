Экс-тренер сборной Армении Минасян: европейский футбол теряет без России

Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о возможном возвращении России к международным турнирам.

«Сейчас трудно отделить спорт от политики, это уже во всем мире так. Я не могу ответить за Федерацию футбола Армении, но моё личное мнение — Россия должна присутствовать во всех международных соревнованиях. Европейский футбол теряет без России, потому что и сборная, и клубы всегда выступали там на хорошем уровне. Так что Россия должна там быть», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Все матчи россияне сыграли «на ноль», победив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).