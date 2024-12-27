Ямаль объяснил, в чём заключается сила Флика как тренера

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о сильных сторонах главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика.

«Флик даёт хорошие советы и придаёт уверенность. Перед выходом на поле объясняет всё необходимое. Он знает, как подобрать нужный момент для слов. Флик всегда говорит мне верить в мою важность для команды. Быть уверенным в себе и немного эгоистичным — это хорошо. Также во время чемпионата Европы он написал мне в мессенджере, чтобы пожелать удачи и сказать, что я забью гол Франции», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo со ссылкой на Barca One.

Немецкий специалист был назначен на пост главного тренера «Барселоны» минувшим летом.

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