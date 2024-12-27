Ямаль: я приехал на Евро-2024 ребёнком, а вернулся известным на весь мир

Крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как стали воспринимать его люди после победы «Фурия Роха» на Евро-2024, где он был признан лучшим молодым футболистом.

«Я приехал на чемпионат Европы ребёнком. Когда говорили о сборной, меня не упоминали как важного футболиста. Но когда я вернулся, осознал, что меня знает весь мир. Когда находился в отпуске, меня останавливали на улице. Я очень рад быть кумиром для маленьких детей, это невероятно. Однако мои друзья, двоюродный брат, мои мать и отец, а также бабушка заставляют меня твёрдо стоять на ногах», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo со ссылкой на Barca One.

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