Постекоглу прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Это, конечно, разочаровывает. Поражение, напряжённая игра, в которой не могло быть много моментов. Я всё ещё думал, что у нас было достаточно времени, чтобы что-то извлечь из игры, но здесь всегда плотная игра. Мы пропустили досадный гол, но ребята усердно трудились, и мы старались создать как можно больше моментов, учитывая то, как играет «Форест», однако просто не смогли превзойти их.

Я знал, что, если они смогут забить гол, нам будет ещё сложнее найти пространство у их ворот. Тем не менее я считаю, что мы создали несколько хороших моментов, но просто не смогли ими воспользоваться. Вратарь сделал пару хороших сейвов, чтобы удержать их в игре», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».