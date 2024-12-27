Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Постекоглу прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Ноттингем Форест»

Постекоглу прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Ноттингем Форест»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Эланга – 28'    
Удаления: нет / Спенс – 90+4'

«Это, конечно, разочаровывает. Поражение, напряжённая игра, в которой не могло быть много моментов. Я всё ещё думал, что у нас было достаточно времени, чтобы что-то извлечь из игры, но здесь всегда плотная игра. Мы пропустили досадный гол, но ребята усердно трудились, и мы старались создать как можно больше моментов, учитывая то, как играет «Форест», однако просто не смогли превзойти их.

Я знал, что, если они смогут забить гол, нам будет ещё сложнее найти пространство у их ворот. Тем не менее я считаю, что мы создали несколько хороших моментов, но просто не смогли ими воспользоваться. Вратарь сделал пару хороших сейвов, чтобы удержать их в игре», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Материалы по теме
«Тоттенхэм» проиграл «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android