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Аршавин — о Ямале: безусловно, лучший молодой игрок мира. Но до Месси и Роналду ему далеко

Аршавин — о Ямале: безусловно, лучший молодой игрок мира. Но до Месси и Роналду ему далеко
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Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о полузащитнике каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале. Сегодня, 27 декабря, Ямаль был признан лучшим молодым игроком 2024 года на церемонии Globe Soccer Awards, которая прошла в Дубае.

— Ямаль, безусловно, лучший молодой игрок мира. Он уже один из лучших и среди взрослых.

— Мы можем ставить его в один ряд с суперзвёздами?
— С Роналду и Месси? Нет. Ещё далеко. Сейчас он главный игрок «Барселоны». Но всё равно ещё слишком мало времени прошло, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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