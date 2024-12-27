Аршавин — о Ямале: безусловно, лучший молодой игрок мира. Но до Месси и Роналду ему далеко

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о полузащитнике каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале. Сегодня, 27 декабря, Ямаль был признан лучшим молодым игроком 2024 года на церемонии Globe Soccer Awards, которая прошла в Дубае.

— Ямаль, безусловно, лучший молодой игрок мира. Он уже один из лучших и среди взрослых.

— Мы можем ставить его в один ряд с суперзвёздами?

— С Роналду и Месси? Нет. Ещё далеко. Сейчас он главный игрок «Барселоны». Но всё равно ещё слишком мало времени прошло, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».