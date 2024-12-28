Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно сосредоточиться на позитиве». Аканджи — о ничьей «Манчестер Сити» с «Эвертоном»

«Нужно сосредоточиться на позитиве». Аканджи — о ничьей «Манчестер Сити» с «Эвертоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14'     1:1 Ндиайе – 36'    

«Я не думаю, что мы заслужили этот результат. Считаю, что мы сделали гораздо больше в игре, чем «Эвертон». Мы создали много моментов, но, к сожалению, смогли забить только один гол, а затем пропустили практически на пустом месте, однако таков футбол. Думаю, что это была игра, в которой мы могли забить три-четыре гола, но мяч не шёл в ворота. Мы должны были верить до последнего момента, что сможем выиграть встречу, однако сегодня это оказалось невозможно.

Сезон ещё не закончен, нам нужно концентрироваться от игры к игре, и следующая с «Лестер Сити» тоже будет непростой, с учётом той формы, в которой мы находимся. Нам нужно сосредоточиться на позитивных моментах. Мы многое сделали отлично: хорошо оборонялись и атаковали, но не смогли завершить матч так, как хотели, иначе мы могли бы забить три или четыре гола», — приводит слова Аканджи официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Игра с «Лестером» 29 декабря станет 500-м матчем для Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android