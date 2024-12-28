«Нужно сосредоточиться на позитиве». Аканджи — о ничьей «Манчестер Сити» с «Эвертоном»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).

«Я не думаю, что мы заслужили этот результат. Считаю, что мы сделали гораздо больше в игре, чем «Эвертон». Мы создали много моментов, но, к сожалению, смогли забить только один гол, а затем пропустили практически на пустом месте, однако таков футбол. Думаю, что это была игра, в которой мы могли забить три-четыре гола, но мяч не шёл в ворота. Мы должны были верить до последнего момента, что сможем выиграть встречу, однако сегодня это оказалось невозможно.

Сезон ещё не закончен, нам нужно концентрироваться от игры к игре, и следующая с «Лестер Сити» тоже будет непростой, с учётом той формы, в которой мы находимся. Нам нужно сосредоточиться на позитивных моментах. Мы многое сделали отлично: хорошо оборонялись и атаковали, но не смогли завершить матч так, как хотели, иначе мы могли бы забить три или четыре гола», — приводит слова Аканджи официальный сайт клуба.