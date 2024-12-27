Акинфеев — о травме Фукса в его первой игре за ЦСКА: оказалось, что нам такого уже продали

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил травму бывшего центрального защитника армейцев Бруно Фукса.
Акинфеев: Продали легендарного Бруно Фукса, ты приложил к этому руку? (улыбается).
Дзагоев: В покупке я тогда ещё не принимал участия, но по продаже меня тоже не особо спрашивали, это не моя работа. Считаю, что Фукс — хороший игрок, но травмы, совсем молодой футболист.
Акинфеев: Ты ведь был в команде, когда он сломался, помнишь ту игру?
Дзагоев: Напомни.
Акинфеев: В Грозном, когда он 40 минут разминался, ему судья показал, он выбежал и дёрнул мышцу, пока бежал на свою позицию (смеётся).
Дзагоев: Он отыграл 15 минут, но потом выяснилось, что он дёрнул мышцу, как только вышел на поле.
Акинфеев: Он изначально держался за переднюю поверхность бедра, доиграл игру, а потом выбыл вроде бы на шесть месяцев. Ему сделали операцию, и потом понеслась. Там были рецидивы, оказалось, что нам такого Фукса уже продали, — сказал Акинфеев в подкасте «СмАки».