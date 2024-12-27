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«Это впервые для меня». Постекоглу — о большом количестве травм у игроков «Тоттенхэма»

«Это впервые для меня». Постекоглу — о большом количестве травм у игроков «Тоттенхэма»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о проблеме с травмами игроков в текущем сезоне.

«Сталкивался ли я с такими проблемами с травмами? Нет, не на таком уровне и не в течение такого длительного периода времени. Проблемы всегда возникали в разное время, но не до такой степени. Я думаю, что у нас почти всегда было около 10 игроков основной команды, которые отсутствовали на протяжении значительного количества матчей. Определённо, это впервые для меня.

Чувствую ли я давление? Нет. Это то, что есть. Это не то, что мотивирует или движет мной. Я всегда старался создавать команды, которые побеждают, добиваются успеха и оказывают влияние. На самом деле это не меняется. Я продолжу делать то, что делаю. Это не создаёт никакого давления, и я не испытываю никакого дополнительного беспокойства по поводу чего-либо. Я твёрдо верю, что мы пройдём через это, станем сильнее и создадим команду, которой хотим быть», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

Турнирная таблица АПЛ
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