«Такая пиханина была». Дзагоев рассказал историю, как Газзаев довёл его до слёз

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал об эпизоде, в котором экс-тренер красно-синих Валерий Газзаев довёл его до слёз после одного из матчей.

«Газзаев меня вызывал почти после каждой игры… Разговор был, чтобы не зазнавался. Обижался на него? Как сказать. Валерий Георгиевич пихал прилично. Помню, играли с «Амкаром» на выезде, это была примерно моя третья игра, закончилась 3:3. Развивалась игра так: выигрывали 1:0, потом проигрывали 1:3. На последних минутах был момент, что я принял мяч, а [рядом] Вагнер, слева забегает Жирков. Я его не увидел и отдал Вагнеру. Если бы отдал Жиркову, он был вышел один на один. После игры такая пиханина была, у меня слёзы пошли, но уже после. Требования были очень большие», — сказал Дзагоев в видео на официальной странице ЦСКА в VK.

Вероятно, речь идёт о матче 11-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Амкаром», который состоялся 16 июля 2008 года.

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