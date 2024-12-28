Ангелос Постекоглу оценил 2024 год для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился впечатлениями от работы с командой в 2024 году.

«Впечатления от 2024 года? Думаю, смешанные. В прошлом году мы финишировали пятыми, что было справедливо стараниям, учитывая внесённые нами изменения. Мы все понимали, что будет сложно перестроить клуб, команду, стиль игры и оставаться конкурентоспособными, что, думаю, нам удалось.

В этом году всё было неоднозначно в том смысле, что, очевидно, результаты, не думаю, что они отражают наш рост. Считаю, что наш лучший футбол в этом году был лучше, чем в прошлом году, а это то, что ищешь. Ты ищешь улучшения, но мы не были стабильны в этом, и у нас также были проблемы, связанные с тем, что происходило вокруг команды в последнее время, что немного портит нам всё с точки зрения прогресса, которого мы хотим достичь на данном этапе. Но я всё ещё верю, что мы на пути к тому, чтобы стать той командой, которой хотим стать, и, как я сказал, мы преодолеем этот трудный период и доберемся туда», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».