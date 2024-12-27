Вратарь ЦСКА Акинфеев: Газзаев аккуратно подводил Дзагоева к основе

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о бывшем одноклубнике Алане Дзагоеве.

— Брейдо: какие советы были у Акинфеева?

— Дзагоев: у Игоря Владимировича как всегда, больше житейские (улыбается).

— Акинфеев: ну нет, какие советы я мог дать мастеру. Мне больше всего запомнилась игра с «Депортиво», 2008 год. Первый гол Алана в Кубке УЕФА со штрафного в девятку. Алан пришёл, стеснялся, конечно, не такое красивое лицо было как сейчас, прыщики были (улыбается). Он понял, куда попал, а попал в сильную команду.

При этом мы ему помогли, большую роль сыграл [Валерий] Газзаев. Зная, как Газзаев подпускает молодых, он реально доверился. Даже в 2003-2004 годах нам так не доверял, но опять же, он его аккуратно подводил к основе, — сказал Акинфеев в подкасте «СмАки».