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В музее «Баварии» появилась экспозиция с наградами Гарри Кейна

В музее «Баварии» появилась экспозиция с наградами Гарри Кейна
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В клубном музее мюнхенской «Баварии» появилась экспозиция с наградами нападающего Гарри Кейна, которые появились у английского футболиста в первый сезон выступлений за немецкий гранд.

Фото: Из личного архива Гарри Кейна

Фото: Из личного архива Гарри Кейна

«Горд, что некоторые из моих наград за первый сезон в «Баварии» выставлены в клубном музее на «Альянц Арене».

Я и моя семья чувствуем себя в Мюнхене как дома, так что спасибо вам! С нетерпением ждём большого 2025 года!», — написал Кейн в своём аккаунте в социальной сети.

Среди экспонатов, представленных в музее есть, например, «Золотая бутса», полученная Кейном как лучшим бомбардиром в европейских лигах, награда, вручённая нападающему как лучшему голеадору минувшего сезона чемпионата Германии, приз лучшему бомбардиру Лиги чемпионов и другие.

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