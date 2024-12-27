Чернов рассказал о необычной тренировке Слишковича, которая помогла разгромить «Ростов»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о необычной тренировке бывшего тренера красно-белых Владимира Слишковича, которая помогла разгромить «Ростов» со счётом 5:1 в матче Российской Премьер-Лиги.

«Гильермо Абаскаль не жёсткий, но после серии неудачных результатов мы начали друг на друга косо смотреть. Хотелось уже поскорее изменить эту неудачную серию, но у нас не получалось. Потом пришёл Слишкович и устроил нам тренировку, на которой мы играли не на своих позициях. Ну такая, эмоциональная тренировка была. Потом мы вышли и обыграли «Ростов» со счётом 5:1», — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент боснийский специалист Владимир Слишкович возглавляет «Оренбург», который идёт последним в турнирной таблице РПЛ после первой половины сезона.