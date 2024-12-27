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Чернов рассказал о необычной тренировке Слишковича, которая помогла разгромить «Ростов»

Чернов рассказал о необычной тренировке Слишковича, которая помогла разгромить «Ростов»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о необычной тренировке бывшего тренера красно-белых Владимира Слишковича, которая помогла разгромить «Ростов» со счётом 5:1 в матче Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Гильермо Абаскаль не жёсткий, но после серии неудачных результатов мы начали друг на друга косо смотреть. Хотелось уже поскорее изменить эту неудачную серию, но у нас не получалось. Потом пришёл Слишкович и устроил нам тренировку, на которой мы играли не на своих позициях. Ну такая, эмоциональная тренировка была. Потом мы вышли и обыграли «Ростов» со счётом 5:1», — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент боснийский специалист Владимир Слишкович возглавляет «Оренбург», который идёт последним в турнирной таблице РПЛ после первой половины сезона.

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