Чернов рассказал о необычной тренировке Слишковича, которая помогла разгромить «Ростов»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о необычной тренировке бывшего тренера красно-белых Владимира Слишковича, которая помогла разгромить «Ростов» со счётом 5:1 в матче Российской Премьер-Лиги.
«Гильермо Абаскаль не жёсткий, но после серии неудачных результатов мы начали друг на друга косо смотреть. Хотелось уже поскорее изменить эту неудачную серию, но у нас не получалось. Потом пришёл Слишкович и устроил нам тренировку, на которой мы играли не на своих позициях. Ну такая, эмоциональная тренировка была. Потом мы вышли и обыграли «Ростов» со счётом 5:1», — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент боснийский специалист Владимир Слишкович возглавляет «Оренбург», который идёт последним в турнирной таблице РПЛ после первой половины сезона.
- 27 декабря 2024
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