«Если что, я рядом». Дзагоев рассказал, как Вагнер Лав помогал ему с адаптацией в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Аланд Дзагоев рассказал, как экс-нападающий красно-синих Вагнер Лав помогал ему осваиваться в команде, когда игроку было 17 лет.

— В 17 лет Вагнер Лав стал чуть ли не твоим футбольным отцом, который сказал Газзаеву: «Мне так хорошо с Аланом, может бы вместе поиграем?» Было такое?

— Поначалу он мне очень сильно помогал. В первой моей игре с «Химками» мы разминались, он подошёл и сказал: «Если что, я всегда рядом, принимаешь мяч — ищи меня». В принципе, первый гол мой так и получился: я принял, развернулся, сыграл в стенку с Вагнером, а дальше выход один на один, — сказал Дзагоев в видео на официальной странице ЦСКА в VK.

Дзагоев выступал за взрослую команду красно-синих с 2008 по 2022 год.

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