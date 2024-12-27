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Винисиус: если Роналду сказал, что я лучший игрок, значит, я буду верить в это

Винисиус: если Роналду сказал, что я лучший игрок, значит, я буду верить в это
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Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отреагировал на слова бывшего нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, заявившего со сцены церемонии Globe Soccer Awards, что 24-летний футболист заслужил выиграть «Золотой мяч» — 2024.

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«Если он [Роналду] говорит, что я лучший игрок, то поверю в то, что я лучший. Криштиану — мой кумир, как и Неймар», — приводит слова Винисиуса Besoccer.

Роналду отметил, что Винисиус заслуживал получить «Золотой мяч», поскольку он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов в минувшем сезоне, при этом забив гол в финале этого турнира. Бразильский футболист занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024, уступив полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

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