Винисиус: если Роналду сказал, что я лучший игрок, значит, я буду верить в это

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отреагировал на слова бывшего нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, заявившего со сцены церемонии Globe Soccer Awards, что 24-летний футболист заслужил выиграть «Золотой мяч» — 2024.

«Если он [Роналду] говорит, что я лучший игрок, то поверю в то, что я лучший. Криштиану — мой кумир, как и Неймар», — приводит слова Винисиуса Besoccer.

Роналду отметил, что Винисиус заслуживал получить «Золотой мяч», поскольку он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов в минувшем сезоне, при этом забив гол в финале этого турнира. Бразильский футболист занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024, уступив полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: