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Роналду — об Амориме: он проделал фантастическую работу в «Спортинге», но АПЛ — это другое

Роналду — об Амориме: он проделал фантастическую работу в «Спортинге», но АПЛ — это другое
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду высказался о главном тренере английского «Манчестер Юнайтед» Рубене Амориме. Напомним, Аморим возглавил «красных» 1 ноября, покинув португальский «Спортинг».

«Он проделал фантастическую работу в Португалии с моим клубом «Спортинг». Но английская Премьер-лига — это совсем другое, она самая конкурентоспособная в мире», — приводит слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

После 18 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 22 очка.

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