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Джуд Беллингем — лучший игрок декабря в испанской Ла Лиге

Джуд Беллингем — лучший игрок декабря в испанской Ла Лиге
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги по итогам декабря. Об этом информирует официальный аккаунт турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

По результатам голосования игрок «сливочных» опередил Антуана Гризманна («Атлетико»), Рафинью («Барселона»), Ойана Сансета («Атлетик») и Сандро Рамиреса («Лас-Пальмас»).

В нынешнем месяце Беллингем принял участие в пяти матчах испанской Примеры, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными действиями. Всего в сезоне-2024/2025 полузащитник сыграл 14 встреч Ла Лиги, где забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

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