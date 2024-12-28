«Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Итоговый результат — 0:0.

Соперникам не удалось отличиться. На 14-й минуте при помощи VAR был отменён забитый мяч «Бренфорда».

«Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. «Брентфорд» располагается на 11-й строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 42 очка.