«Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче АПЛ
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Итоговый результат — 0:0.
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Брентфорд
Лондон
Соперникам не удалось отличиться. На 14-й минуте при помощи VAR был отменён забитый мяч «Бренфорда».
«Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. «Брентфорд» располагается на 11-й строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 42 очка.
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