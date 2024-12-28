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«Арсенал» может заменить травмированного Саку вингером из «Милана»

«Арсенал» может заменить травмированного Саку вингером из «Милана»
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«Арсенал» рассматривает 25-летнего крайнего нападающего «Милана» Самуэля Чуквезе в качестве замены для вингера Букайо Саки, получившего травму в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1). Об этом сообщает Sport Witness.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6'     1:1 Сарр – 11'     1:2 Жезус – 14'     1:3 Хаверц – 38'     1:4 Мартинелли – 60'     1:5 Райс – 84'    

По информации источника, «канониры» и «россонери» могут произвести обмен Чуквезе на защитника Якуба Кивёра, имеющих примерно одинаковую трансферную стоимость. «Милан» заинтересован в польском игроке, поскольку зимой может потерять Фикайо Томори, на которого претендует «Ювентус».

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что Сака выбыл «на много недель».

В нынешнем сезоне Чуквезе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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