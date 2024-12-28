Защитник «Спартака» Чернов: у Угальде попёрло. Теперь его не остановить

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об одноклубнике Манфреде Угальде. В нынешнем сезоне Угальде сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«У Угальде попёрло, ему нужно было забить первый мяч. После первых голов у него ушли какие-то оковы, и это стало чувствоваться на тренировках, забивает с невероятных позиций. Видно, что у него появилась внутренняя уверенность. Можно сказать, что теперь его не остановить.

Связка Угальде — Барко? Они и за пределами поля хорошо общаются. Когда ты много времени проводишь с человеком, то уже и хорошо понимаешь его. Как-то они ментально друг друга чувствуют, им даже не нужно говорить о чём то», — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».