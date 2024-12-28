«Сити» опережает другие клубы Европы в борьбе за вингера «Монако» Аклиуша — Caught Offside

«Манчестер Сити» проявляет наиболее конкретный интерес к 22-летнему крайнему нападающему «Монако» Магнесу Аклиушу по сравнению с другими европейскими клубами. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, переход французского футболиста в английский клуб может состояться в грядущем январе. «Монако» не отпустит Аклиуша менее чем за € 60 млн.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Аклиуша с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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