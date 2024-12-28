В «Манчестер Юнайтед» определились, кто может стать потенциальной заменой для Онана

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 22-летнего вратаря «Антверпена» и молодёжной сборной Бельгии Сенне Ламменса в качестве возможной замены для 28-летнего голкипера Андре Онана. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «красные дьяволы» ранее отправили скаутов для наблюдения за Ламменсом. «Манчестер Юнайтед» может приобрести бельгийского футболиста в январе, если клуб продаст других игроков с целью соблюдения финансовых правил английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Ламменс принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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