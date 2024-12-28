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Арсенал — Ипсвич Таун, результат матча 18-го тура АПЛ, счёт 1:0, 27 декабря 2024 года

«Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Ипсвич Таун» в матче 18-го тура АПЛ
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ипсвич Таун». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом (Англия). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Хаверц – 23'    

Единственный гол в матче на 18-й минуте забил нападающий «Арсенала» Кай Хаверц, которому ассистировал Леандро Троссард.

После 18 сыгранных встреч «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Ипсвич Таун» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 42 очка.

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