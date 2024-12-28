Результаты матчей АПЛ 27 декабря

Вчера, 27 декабря, прошли матчи 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 27 декабря:

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Брентфорд» — 0:0;

«Арсенал» — «Ипсвич Таун» — 1:0.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 42 очка после 18 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 36 очков. Третье место с 35 очками занимает «Челси». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Ипсвич Таун» (12) и «Лестер Сити» (14).