Джуд Беллингем рассказал об амбициях игроков мадридского «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем рассказал об амбициях игроков «сливочных». Вчера, 27 декабря, Беллингем получил награду от Globe Soccer Awards как лучший хавбек года.

«Спасибо всем вам и Globe Soccer за приглашение. Приятно видеть так много легендарных игроков. Для меня большая честь выиграть этот трофей. Это было бы невозможно без моих партнёров по команде, тренерского штаба и моей семьи. Большое вам всем спасибо.

Я надеялся выигрывать титулы с мадридским «Реалом». Я подписал контракт с лучшим клубом мира. У меня лучшие партнёры по команде и лучший тренерский штаб. Я жажду побеждать ещё больше. Пять титулов за один год – это хорошо, но мы с этим поколением игроков хотим ещё много лет работать и продолжать творить историю мадридского «Реала», — приводит слова Беллингема Mundo Deportivo.