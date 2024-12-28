Алан Дзагоев объяснил, в чём состоит суть его работы в ЦСКА

Экс-полузащитник и селекционер ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какие функции выполняет в клубе.

«Из чего состоит мой рабочий день? Всегда по-разному. Когда приступил к работе, Роман Юрьевич (генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — Прим. «Чемпионата») сказал, что в офисе я не нужен. По субботам играет ЮФЛ, хожу туда. В остальные дни — в домашнем режиме. Евгений Евгеньевич (заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв. — Прим. «Чемпионата») скидывает игры. Бывает, ничего не скидывает, а бывали дни, когда по пять игр в день смотрел. Я мог и на телефоне смотреть, в дороге, но удобнее, конечно, дома за ноутбуком.

Посмотрел матч, дальше я пишу отчёт в группу. Переношу в наш портал, где уже видят все, в том числе Бабаев, селекционеры. Чтобы обратить внимание на игрока, его должны одобрить минимум 3-4 селекционера… Сейчас просматривается много игроков из Латинской Америки», — рассказал Дзагоев в видео на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».

34-летний экс-полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев во времена своей карьеры действующего игрока выступал за красно-синих в течение 14 лет. В ноябре 2023 года спортсмен объявил о завершении игровой карьеры из-за хронических травм, в этот момент он был игроком греческой «Ламии». В марте 2024 года стало известно, что Дзагоев принят на работу в ПФК ЦСКА на должность селекционера.

Видео: Дзагоев: травма стала ударом для меня: