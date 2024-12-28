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Вильмар Барриос заявил о желании вернуться в «Боку Хуниорс»

Вильмар Барриос заявил о желании вернуться в «Боку Хуниорс»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил о желании вернуться в «Боку Хуниорс».

Как сообщает Noticias Caracol, футболист во время отпуска в Колумбии рассказал, что мечтает взять реванш за финал Кубка Либертадорес 2018 года, в котором «Бока Хуниорс» проиграла «Ривер Плейту», и добавить в свою коллекцию главный южноамериканский трофей. Барриос добавил, что тот факт, что он хочет играть за «Хуниорс», вовсе не означает, что сам клуб хочет вернуть его.

Напомним, Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года. В нынешнем сезоне колумбийский хавбек провёл 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.

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