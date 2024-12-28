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17-летний Ямаль назвал свою главную цель на 2025 год

17-летний Ямаль назвал свою главную цель на 2025 год
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Футболист каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, чего хочет добиться в наступающем году.

«Хочу забивать больше голов – мне этого не хватает. Я стал значительно чаще ассистировать, но мне бы также хотелось забивать в каждом матче», – приводит слова Ямаля Barca Universal.

Ламин выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

В 2024 году Ямаль забил 13 голов и сделал 24 результативные передачи во всех турнирах за клуб и сборную Испании. В составе национальной команды 17-летний футболист стал чемпионом Европы.

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17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере:

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