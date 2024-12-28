Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Знаю, что мне почти 40». Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем

«Знаю, что мне почти 40». Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем
Комментарии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.

«Я получаю дополнительную мотивацию, чтобы продолжать играть и забивать дальше. Хочу делать это ещё чаще. Я не собираюсь заканчивать. Знаю, что мне почти 40, но хочу еще выигрывать титулы. Буду продолжать играть», — сказал Роналду в ходе церемонии вручения наград Globe Soccer Awards.

За свою карьеру 39-летний нападающий забил 916 голов в официальных играх. В 2024 году Роналду забил 41 гол и сделал шесть результативных передач во всех турнирах за клуб и сборную.

Материалы по теме
Роналду — об Амориме: он проделал фантастическую работу в «Спортинге», но АПЛ — это другое

Роналду с детьми встретился с Санта-Клаусом в Финляндии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android