«Знаю, что мне почти 40». Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.

«Я получаю дополнительную мотивацию, чтобы продолжать играть и забивать дальше. Хочу делать это ещё чаще. Я не собираюсь заканчивать. Знаю, что мне почти 40, но хочу еще выигрывать титулы. Буду продолжать играть», — сказал Роналду в ходе церемонии вручения наград Globe Soccer Awards.

За свою карьеру 39-летний нападающий забил 916 голов в официальных играх. В 2024 году Роналду забил 41 гол и сделал шесть результативных передач во всех турнирах за клуб и сборную.

Роналду с детьми встретился с Санта-Клаусом в Финляндии: