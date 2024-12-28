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Видич рассказал, в какой клуб мог перейти из «Спартака» до предложения «Манчестер Юнайтед»

Видич рассказал, в какой клуб мог перейти из «Спартака» до предложения «Манчестер Юнайтед»
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Бывший сербский защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич рассказал, в какой клуб мог перейти до подписания контракта с «манкунианцами».

«Когда вы играете хорошо, то многие клубы начинают проявлять интерес. Меня хотела подписать «Фиорентина», я уже договорился о переходе туда, затем за мной пришёл «Ливерпуль», а через три недели после Бенитеса мне позвонил Фергюсон, и я оказался в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Видича Sky Sports.

Напомним, Неманья Видич играл в составе московского «Спартака» с 2004 по 2005 год. На его счету 41 матч и четыре забитых мяча в составе красно-белых. После чемпионата России Видич перебрался в «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл пять титулов английской Премьер-лиги и Лигу чемпионов, а ещё позже в ходе своей карьеры играл за миланский «Интер».

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