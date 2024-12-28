Флорентино Перес признан лучшим президентом футбольного клуба всех времён

Вчера, 27 декабря, в ОАЭ состоялась ежегодная церемония вручения наград Globe Soccer Awards.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес был признан лучшим президентом футбольного клуба всех времён.

Напомним, 15 января 2024 года Перес стал самым титулованным президентом «Реала» за всю историю, обогнав по этому показателю Сантьяго Бернабеу.

Мадридский «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды итальянского специалиста Карло Анчелотти 40 очков по итогам 18 туров. Лидирует мадридский «Атлетико», набрав 41 очко.

В следующем матче «сливочные» сыграют с «Валенсией» в рамках чемпионата Испании, игра состоится в пятницу, 3 января.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: