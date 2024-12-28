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Алан Дзагоев рассказал, каких игроков отсматривает для ЦСКА

Алан Дзагоев рассказал, каких игроков отсматривает для ЦСКА
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Экс-полузащитник и селекционер ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что в ходе своей новой работы просматривает футболистов атаки.

«По большей части мне скидывали игроков атаки больше, в последнее время защитников отсмотрел. По защитникам частенько Алексей Березуцкий подключается», — сказал Дзагоев в видео на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».

Напомним, Дзагоев бо́льшую часть карьеры провёл в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах. По окончании карьеры Алан стал селекционером.

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