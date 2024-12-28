Алексей Гасилин прокомментировал признание Винисиуса Жуниора лучшим игроком 2024 года

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался по поводу признания нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора лучшим игроком и лучшим нападающим 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

«По‑моему мнению, Globe Soccer Awards классная награда, но пока слишком мало времени с момента её основания. Лет через 20, возможно, она будет конкурировать с «Золотым мячом». Если говорить о Винисиусе, то он заслужил. Его клуб выиграл главный трофей, он в одиночку вытащил матчей пять. В сборной он не показал такого результата. У кого‑то, может быть, и возникли сомнения, но для меня он провёл выдающийся сезон», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 мадридский «Реал» с Винисиусом Жуниором в составе стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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