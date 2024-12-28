Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поддержал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

«Я знал, что будет тяжело, продолжится шторм, но он однажды закончится и солнце взойдёт. Держу кулаки, чтобы у него всё было хорошо. Надеюсь, что у «Манчестер Юнайтед» всё будет отлично. Это клуб, который я по-прежнему люблю», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 1 ноября, покинув португальский «Спортинг».

После 18 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 22 очка.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: