Акинфеев — Дзагоеву: кого вы там всё смотрите? Мы ведь никогда никого не покупаем

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в шуточной форме ответил экс-полузащитнику и селекционеру красно-синих Алану Дзагоеву на его слова о просмотре футболистов для московской команды.

«Самое интересное, кого вы всё смотрите, мы ведь никогда никого не покупаем (смеётся)», — сказал Акинфеев в видео на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».

Акинфеев является воспитанником красно-синих. Он выступает за взрослую команду ЦСКА с 2003 года. За этот период Акинфеев принял участие в 784 матчах во всех турнирах, в 325 из которых он отыграл «на ноль». В нынешнем сезоне 38-летний вратарь сыграл 17 матчей во всех соревнованиях. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Алан Дзагоев бо́льшую часть карьеры провёл в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах. По окончании карьеры Алан стал селекционером.