В «Реале» приняли решение по будущему Винисиуса

Мадридский «Реал» намерен сохранить бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора.

Как сообщает AS, летом 2025 года «сливочные» проведут с футболистом переговоры по новому контракту – вероятно, чтобы обезопасить себя от риска потерять ключевого игрока.

Ранее сообщалось о серьёзном интересе к бразильцу со стороны саудовских клубов.

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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