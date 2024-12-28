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Стало известно, куда может перейти из «Арсенала» Александр Зинченко

Стало известно, куда может перейти из «Арсенала» Александр Зинченко
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Турецкий «Фенербахче» заинтересован в защитнике «Арсенала» и сборной Украины Александре Зинченко, сообщает MARATON Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, турецкий клуб проявляется предметный интерес к игроку, однако пока что не делал официального предложения по переходу 28-летнего украинца.

Напомним, главным тренером «Фенербахче» является Жозе Моуринью. Команда идёт второй в турнирной таблице чемпионата Турции после 16 туров, отставая от первого «Галатасарая» на 8 очков.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко провёл за лондонцев шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

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