Микель Артета сообщил, что Букайо Сака перенёс операцию и назвал сроки его возвращения

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние игрока команды Букайо Саки после полученной травмы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1).

«Букайо перенёс операцию. Поэтому его не будет много недель, вероятно, больше двух месяцев. Сейчас всё зависит от того, как будет заживать рубцовая ткань, от того, как будет появляться подвижность, но он точно выбыл надолго», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте матча с «Кристал Пэлас». Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти матчах Лиги чемпионов.

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