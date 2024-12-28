Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета сообщил, что Букайо Сака перенёс операцию и назвал сроки его возвращения

Микель Артета сообщил, что Букайо Сака перенёс операцию и назвал сроки его возвращения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние игрока команды Букайо Саки после полученной травмы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1).

«Букайо перенёс операцию. Поэтому его не будет много недель, вероятно, больше двух месяцев. Сейчас всё зависит от того, как будет заживать рубцовая ткань, от того, как будет появляться подвижность, но он точно выбыл надолго», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте матча с «Кристал Пэлас». Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти матчах Лиги чемпионов.

Сака покидает стадион «Селхерст Парк» на костылях

Материалы по теме
Микель Артета рассказал, будет ли «Арсенал» искать замену Букайо Саке и Рахиму Стерлингу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android