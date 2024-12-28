«Челси» хочет включить Михаила Мудрика в сделку по обмену на Лаутаро Мартинеса — источник

Лондонский «Челси» хочет включить вингера Михаила Мудрика в соглашение по обмену на нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на El Grafico.

Кроме Мудрика, «Челси» предлагает «Интеру» защитника Бенуа Бадиашиля, полузащитника Карни Чуквуэмеку, а также значительную денежную компенсацию. Сумма компенсации не разглашается. Источник также сообщает, что лондонцы находятся в поиске «настоящей девятки».

Напомним, Михаил сейчас отстранён от футбола из-за положительного теста на допинг. В последний раз в заявку «Челси» Мудрик попал 1 декабря на матч против «Астон Виллы».

В текущем сезоне в активе 27-летнего Лаутаро Мартинеса 6 голов и 2 ассиста в 22 матчах за клуб во всех турнирах.

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