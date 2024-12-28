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Инсайдер назвал четыре клуба, проявляющих интерес к капитану «Ливерпуля» ван Дейку

Инсайдер назвал четыре клуба, проявляющих интерес к капитану «Ливерпуля» ван Дейку
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Саудовский «Аль-Наср» следит за центральным защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, сообщает инсайдер Экрем Конур в своих соцетях.

По данным источника, помимо саудовцев, «Интер», «Ювентус» и «Барселона» также следят за ситуацией с 33-летним игроком, но «Ливерпуль» уверен в продлении контракта с ван Дейком. Его договор с клубом заканчивается летом 2025 года.

Ранее стало известно, что «Реал», вопреки слухам, не интересуется Вирджилом — центральный защитник не входит в планы клуба.

Нидерландский защитник выступает за «красных» с января 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом ван Дейк выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 28 млн.

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