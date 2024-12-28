Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на вопрос о продлении договоров Трента, Салаха и ван Дейка

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопросы журналиста о продлении контрактов Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда.

«Мы не обсуждаем тему контрактов публично. Говорить об этом в прессе – не моя работа. Мо Салах провёл хорошую игру против «Лестера», Вирджил тоже прекрасно себя проявил, а Трент был очень хорош во втором тайме», – приводит слова Слота Standard.

Напомним, контракты всех трёх звёзд «Ливерпуля» истекают грядущим летом. На данный момент команда лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка после 17 сыгранных матчей. Вторым идёт «Арсенал», у них 36 очков после 18 игр.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной